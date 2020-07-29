29 июля 2020, 16:09
Общество

Стартовало голосование по программе «Комфортная городская среда»

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник дала интервью нашему изданию

Федеральное финансирование Петрозаводску предоставлено во внушительных объемах. На эти деньги наш город сможет благоустроить несколько территорий в 2021 году.

Здесь очень важна общественная составляющая, чтобы в работу вошли именно востребованные территории. Поэтому мэрия призывает к активности горожан, не остаться равнодушными и выбрать наиболее важные для нас объекты. В связи с этим 25 июля стартовало голосование по программе «Комфортная городская среда». До конца июля ваш голос будет услышан на платформе «Активный горожанин». Таким образом будут определены те парки и скверы, за которые проголосует большинство горожан.

Отрадно, что в число победителей у нас попадают разные районы города, а не только исторический центр. Например, попали Птицефабрика и Соломенное. Сегодня можно сказать, что Петрозаводск развивается гармонично по всем своим направлениям.

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