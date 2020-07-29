Федеральное финансирование Петрозаводску предоставлено во внушительных объемах. На эти деньги наш город сможет благоустроить несколько территорий в 2021 году.

Здесь очень важна общественная составляющая, чтобы в работу вошли именно востребованные территории. Поэтому мэрия призывает к активности горожан, не остаться равнодушными и выбрать наиболее важные для нас объекты. В связи с этим 25 июля стартовало голосование по программе «Комфортная городская среда». До конца июля ваш голос будет услышан на платформе «Активный горожанин». Таким образом будут определены те парки и скверы, за которые проголосует большинство горожан.

Отрадно, что в число победителей у нас попадают разные районы города, а не только исторический центр. Например, попали Птицефабрика и Соломенное. Сегодня можно сказать, что Петрозаводск развивается гармонично по всем своим направлениям.