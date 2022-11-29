Вакансия руководителя открылась в Петрозаводске

Мэрия ищет руководителя в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Организация выполняет функции технического заказчика при строительстве муниципальных объектов.

Среди требований к соискателю - высшее образование (архитектура; дизайн архитектурной среды; реставрация и реконструкция архитектурного наследия, градостроительство), опыт работы не менее 5 лет в области градостроительства, опыт работы на руководящих должностях, развитые управленческие навыки и готовность развивать учреждение.

Резюме предлагают направлять по почте: anna.myasnikova@petrozavodsk-mo.ru // фото unsplash.com