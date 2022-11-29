29 ноября 2022, 18:14
Общество

Компании могут обращаться за компенсациями на покупку жилья

В республике стартовал конкурсный отбор работодателей, которые могут получить возмещение за приобретение жилья для сотрудников. Список предприятий недавно был расширен

В Карелии начала работать революционная мера поддержки работников и работодателей. Об этом рассказала во время прямого эфира на телеканал «Сампо 360» начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова.
 

Стартовал конкурсный отбор среди работодателей на компенсацию затрат в случае, если они предоставляют льготные жилищные условия своим работникам – как действующим сотрудникам, так и вновь принятым,

– сказала она.

Напомним, решение компенсировать предприятиям покупку жилья для сотрудников было принято минувшим летом для привлечения на рынок труда высококвалифицированных специалистов.

Недавно Глава Карелии внес изменения в августовское постановление. В перечень,  помимо работников системообразующих предприятий (их список можно найти по ссылке ),  также включены специалисты аккредитованных IT-компаний.

Компенсация составит до 70% понесенных затрат.
 

Бюджет республики Карелия компенсирует затраты работодателя, которые он понес на оплату первоначального взноса по ипотеке для своего работника, либо покупку жилья. Если это покупка жилья, то компенсируется до 2 миллионов рублей. Максимум один миллион, если это первоначальный взнос по ипотеке, и максимум 500 тысяч, если это проценты. Причем, на проценты можно заявляться несколько раз. Это очень интересная мера поддержки работодателей. Которая поможет им расширить свой социальный пакет,

– пояснила Елена Фролова.

Прием документов продолжится до 15 декабря в Центре занятости Республики Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25, первый этаж. Со списком документов можно ознакомиться здесь.

На сегодняшний день в Карелии порядка 8,5 тысяч вакансий. Работники нужны на предприятия дорожной, строительной отраслей, в обрабатывающие производства.
 

//Фото: https://ru.freepik.com/author/jcomp

Обсудить
Метки: 
Компенсация организациям на покупку жилья
ЦУР Карелии
Елена Фролова