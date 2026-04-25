«Вахта памяти» открылась в Петрозаводске

В Петрозаводске открыли республиканский этап всероссийской акции «Вахта памяти-2026».

В карельской столице возложили цветы к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» и почтили память павших героев минутой молчания.

Мэр города поблагодарила поисковиков за миссию, которую они несут, работы по поиску павших воинов, кропотливую архивную работу.

«Столько семей сегодня и каждый день благодарят вас за ваше бесценное дело»,

- написала Инна Колыхматова в соцсети.

В Карелии действует 35 поисковых отрядов. По итогам прошлого полевого сезона найдены останки 625 бойцов, захоронено 692 – с учетом найденных в 2024 году. Установлены имена 20 бойцов, двое из найденных переданы на захоронение родственникам.

«Вахта Памяти» включает поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибших в книги Памяти, организацию выставок, памятные митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов, найденных поисковиками.

