25 апреля 2026, 14:13
Лужи испугались в карельском поселке
Ручей течет из-под школы в Чалне и подмывает трансформаторную будку
фото стопкадр
Лужа разлилась рядом с трансформаторной будкой в Чалне. Взрослые всерьез обеспокоены тем, что кого-нибудь из детей может ударить током.
В паблике «Народного фронта Карелии» рассказали, что вода течет из-под школы, ручьем заливает тротуар и собирается за школьным забором у трансформатора. Дети любят играть вблизи этой лужи.
Местные жители звонили в местную администрацию, но проблема осталась. Активисты тоже обратились в поселковую администрацию и министерство образования и спорта Карелии с требованием устранить течь на территории школы и ликвидировать лужу.