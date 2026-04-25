Лужи испугались в карельском поселке

Лужа разлилась рядом с трансформаторной будкой в Чалне. Взрослые всерьез обеспокоены тем, что кого-нибудь из детей может ударить током.

В паблике «Народного фронта Карелии» рассказали, что вода течет из-под школы, ручьем заливает тротуар и собирается за школьным забором у трансформатора. Дети любят играть вблизи этой лужи.

Местные жители звонили в местную администрацию, но проблема осталась. Активисты тоже обратились в поселковую администрацию и министерство образования и спорта Карелии с требованием устранить течь на территории школы и ликвидировать лужу.