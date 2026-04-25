Рельсовый автобус «Орлан» на севере Карелии начнет ходить с мая

В мае между Костомукшей и Кемью вновь начнет курсировать рельсовый автобус «Орлан». Об этом изданию «64 параллель» сообщили в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Поезд будет курсировать между городами с 1 мая по 30 сентября.

Из Костомукши «Орлан» будет отправляться в 04:44, прибывать в Беломорск в 09:20, в Кемь – в 10:20. Обратно поезд отправится в 16:23, остановку в Беломорске сделает в 17:23, вернется в Костомукшу в 22:30.

Поезд Кемь – Костомукша будет курсировать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям из Костомукши в Кемь – по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.