О чем молчит рыбозавод

Текст: Алина Гапеева

Фото: Алина Гапеева, Сергей Кутелев, Владимир Неронов

Заросшие искусственные пруды недалеко от деревни Гонганалица Кошенозерского сельского поселения, полуразрушенные строения, дороги к бывшим рыборазводным озерам, зарастающие и утонувшие в зелени, —– все это теперь лишь молчаливые свидетели несбывшихся надежд и планов, оставшихся в прошлом.

Заросшие пруды





За пять лет до приказа

В Крошнозере находится старейшее рыбоводческое предприятие Карелии. Оно было основано почти шесть десятилетий назад, и за годы своего существования не раз меняло название. Точная дата его рождения 27 апреля 1970 года. Именно тогда, в соответствии с требованием советского государства развивать товарное рыбоводство в озерах Карелии, был подписан приказ главка «Севрыба» о создании Сямозерского рыбзавода с расположением дирекции в Крошнозере. Заметим, что место было выбрано не случайно: именно здесь, за пять лет до этого приказа, в 1965 году стартовало строительство комбината по выращиванию рыбы в промышленных масштабах.

Удивительно, но несмотря на изобилие озер и рек, рыбы в Карелии водилось немного, так что рыбаки не могли похвастаться богатым уловом. Изучая эту проблему, сотрудники Северного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (СевНИОРХа) провели исследования. Они доказали, что при грамотном подходе и проведении специальных мероприятий на карельских озерах можно создать идеальные условия для разведения ценных пород рыбы. Для этого требовались инкубационно-личиночный цех, пруды для выращивания молоди и маточные озера. Проект комплекса разработали ленинградские специалисты. Газета Пряжинского района «Ленинское знамя» в апреле 1965 года сообщила о начале строительства. Ученые умы рассчитывали, что объект возведут за два года…

Пилотный проект

К 1970 году неподалеку от деревни Гонганалица развернулось масштабное строительство. За воплощение грандиозного проекта отвечал стройучасток «Водострой». Его работникам предстояло сделать 26 прудов общей площадью около тридцати гектаров. В состав комплекса входили первый водопадающий и сбросный каналы, плотина и прочие гидротехнические сооружения.

Так выглядит дамба сегодня

Однако, как отмечает корреспондент районной газеты А. Лесков в заметке «В Водострое» без перемен» от 29 января 1970 года, процесс двигался не без трудностей.

«Особую сложность представляет обустройство стенок будущей плотины. Довольно трудоемкая работа, – писал Лесков. – На ней трудились всего три плотника, вооруженные «бабой» (чурка с ручками)». Корреспондент также отметил острую нехватку техники:

«…Отсутствие экскаваторов замедляет темпы работ, а руководители участка прямо под окнами конторы наблюдают пять неисправных тракторов МТЗ, все имеющиеся тележки разбиты, что еще больше усугубляет ситуацию».

Гонганалица – «Водострой» стало традиционным местом для трудовых подвигов советских граждан. На помощь строителям пришли работники многих карельских предприятий, студенты университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) и даже ученики Пряжинской средней школы. Молодежь, засучив рукава, быстро взялась за работу, «насаждала» ложа прудов, производила посев трав для укрепления грунта, вырубала кустарники, укладывала трубы. И все весело, с шутками и песнями под гитару.

Как отмечала районная газета, за первые восемь месяцев 1970 года было потрачено 129 тысяч рублей. Это были очень солидные деньги по тем временам. А в августе 1971 года комиссия официально подтвердила, что работы по созданию 30 искусственных водоемов завершены.

В самом селе Крошнозеро тем временем на глазах рос новый район: два благоустроенных дома для работников завода и научных сотрудников, контора, гараж, а также садки, инкубационный цех, котельная.

Как и положено, не обошлось без экспериментов. Ученые проводили опыты по разведению чудского сига, форели, карпа, пеляди.

«Но увеличить объемы производства долго не удавалось — не хватало знаний по выращиванию деликатесных рыб, поэтому молодь и икра часто погибали. Начальство хваталось за головы, глядя на то, как выливали в канализацию целые ванны загубленной икры. Лишь позже появился грамотный специалист, который применил правильный метод при выращивании красной рыбы. Положение дел после этого стало улучшаться»,

— рассказала крошнозерка Тамара Николаевна Гусева, которая стояла у самых истоков появления предприятия.

Тамара Николаевна Гусева работала главным бухгалтером завода

В пруды запустили карпа. Летом водные обители находились в мелких прудах, а на зиму их переводили в более глубокие водоемы. За этим следила бригада рыбоводов – женщин из деревни Гонганалица. Эта рыба не нуждается в особом уходе и растет быстро. Вес некоторых особей достигал 3-5 килограммов. Работы хватало всем. Несколько мужских команд ловили при помощи невода рыбу в Сямозере и Крошнозере. Улов поражал своим разнообразием: в сетях кишели щука, окунь, лещ, пелядь, ряпушка, налим и угорь.

«В Крошнозере совсем не водились ерши. Колючих озерных обитателей успели вытравить ихтиологи при помощи каких-то химикатов. Большую часть пойманной рыбы отправляли в Петрозаводск на продажу и переработку. Другую часть улова перекручивали через большие мясорубки на фарш, который служил кормом для мальков. Случалось, что все работники рыбозавода ездили в Эссойлу разгружать мешки с комбикормами — от субботников никто не отлынивал»,— вспоминают бывшие рыбоводы.

О продвижении строительных работ руководитель предприятия каждую неделю отчитывался в вышестоящих инстанциях. Газеты того времени писали о кипучей деятельности рыбоводческого предприятия. В те годы коллектив завода активно занимался обогащением местных водоемов ценными видами рыб, такими как карп и пелядь. Результаты не заставили себя ждать: 1971 год стал для завода поистине триумфальным: план по вылову рыбы был не просто выполнен, а перевыполнен на впечатляющие 126 процентов.

Год 1973 также ознаменовался значительными достижениями. Рыбоводы успешно доставили в Петрозаводск 923 килограмма живой форели, а также 9593 чешуйчатых карпа.

При выращивании форели применялась отработанная методика: молодь сначала содержалась в прудах, а осенью переводилась в специальные садки для зимовки. За этот период масса рыбы, как правило, удваивалась. Весной, после сортировки, подросших годовиков отправляли на дальнейшее товарное выращивание. Однако жаркое лето 1973 года преподнесло свои испытания. Вода прогревалась до 26,4°С, водоемы активно цвели, это замедлило темпы роста двухлетней форели. Вследствие этого лишь небольшая часть рыбы смогла достичь товарной кондиции.

Рыбное изобилие и трудности Шогоярви

Озеро Шогоярви, обладающее внушительным водосборным бассейном, в 1973 году стало местом значительных событий в сфере рыбоводства. Для разведения в нем рыбы построили плотину, а само озеро было изрезано сетью каналов. Они служили для регулирования уровня воды: при необходимости озеро осушали, направляя воду по каналам в соседнее Крошнозеро, при этом рыба задерживалась в специально оборудованных рыбоуловителях, расположенных на пути воды. Когда же надо было пополнить водой Шогоярви, использовали Крошнозеро. В Школьной губе была установлена дизельная станция с насосом, с помощью которого воду закачивали обратно в Шогоярви. При такой технологии темпы работ в питомнике оказались не самыми высокими.

Пруды занимают огромные площади

«Изначально планировалось разводить здесь карпа, однако, как оказалось, в озеро была завезена икра карася. Планы рухнули»,

— вспоминает Валерий Г., работавший тогда на предприятии. Тем не менее, в том же 1973 году питомник добился некоторого успеха: партия рыбы была отправлена в Петрозаводск, а также распределена между Пряжинским и Эссойльским сельпо, обеспечив жителей региона свежим карпом.

Зима тревоги

Ранняя и суровая зима 1973 года преподнесла рыбоводам новые испытания. Уже в октябре морозы сковали водоемы, сделав привычное переселение рыбы из мелких прудов близ Гонганалицы в более глубокие, настоящей проблемой. Как вспоминает А. Архипов в газете «Ленинское знамя», в тот год пришлось отказаться от полного спуска воды, опасаясь, что рыба окажется придавленной льдом ко дну. Часть водоемов оставили с водой, а оставшуюся рыбу собирали в рыбоуловителях и канавах осушительной сети. Рыбоводам приходилось вручную рубить лед, чтобы создать «рыбные дорожки», а затем черпать рыбу сачками, перенося ее в ваннах к дороге для погрузки в специальную машину.

Рыболовецкая бригада

Однако, как выяснилось позже, трудности были не только природного характера. Газета «Ленинское знамя» писала о просчетах проектировщиков, которые не учли местные климатические особенности. Специалисты предупреждали о необходимости внесения поправок, но, видимо, их не услышали. Последствия этих «ляпов» не заставили себя ждать. Уже в 1974 году в газете появилась заметка корреспондента Аллы Шульга «Почему гибнет рыба». В ночь с 15 на 16 октября на Сямозерском водоеме при спуске выростного прудка погибли 15 тысяч мальков пеляди. Причиной стало некачественное выполнение ремонтных работ на донном водовыпуске: строители допустили брак, и при спуске воды «прокладку» размыло, рыба скатилась в образовавшуюся щель и погибла. Рыбоводы не раз жаловались на «капризную» почву прудов, которую постоянно размывало.

Директор Архипов тогда возмущался, возлагая вину на рыбоводов за то, что они приняли работу, выполненную некачественно. Однако статья разоблачала и эту версию, рассказав, что приемку работ осуществлял инженер по строительству, у которого к тому же отсутствовали акты на значительную часть скрытых работ. Таким образом, история с гибелью рыбы обнажила целый клубок проблем: от просчетов проектировщиков до халатности строителей и, возможно, не совсем корректного распределения ответственности.

Предвестники неудач

Специалисты опытно-промышленного завода работали над улучшением условий выращивания рыбы в Крошнозере,акклиматизацией новых видов, обогащением кормовой базы и защитой водоема от загрязнений. Последняя из перечисленных задач столкнулась с серьезным противодействием.

Как сообщала районная газета в ноябре 1974 года, одной из главных причин загрязнения стало отсутствие должной санитарной зоны у водозабора. В частности, мойка автомобилей, организованная прямо на берегу, приводила к попаданию грязи в озеро. Более того, на территории водосбора, где не должно быть никаких построек, располагался септик. Особое недовольство вызывала деятельность совхоза «Эссойльский», который на протяжении многих лет не мог решить проблему загрязнения озера отходами животноводческой фермы, расположенной на его берегу (в настоящее время ферма уже не существует).

Эти тревожные сигналы стали предвестниками грядущих неудач. Газета «Наша жизнь» в 1981 году указала на еще один существенный недостаток в работе рыбного предприятия: низкое качество посадочного материала, а именно, нестандартность молоди сиговых.

Кроме того, отмечались проблемы с выращиванием форели. Из-за недостаточной проточности, высокой плотности посадки и неэффективного кормления при выдерживании и подращивании мальков было потеряно 12 тысяч штук… Из этого количества можно было получить 780 килограммов товарной форели…

Ситуация с карпом оказалась еще более плачевной: в зимовальных прудах у Гонганалицы практически полностью погиб весь выращенный карп. Из 28 тысяч особей сохранилось лишь немногим более ста. Тем не менее десять лет Сямозерский рыбозавод активно развивался, располагая двумя инкубационными цехами, прудовым питомником и озерами-питомниками (свыше 520 гектаров). Более сорока озер были успешно зарыблены. Эти годы стали для завода настоящим золотым веком, периодом расцвета и благополучия..

От расцвета к закату

Однако, как это часто бывает, за подъемом последовали перемены, к сожалению, далеко не к лучшему. 17 марта 1982 года Сямозерский рыбозавод в качестве опытно-производственной базы был передан Северному научно-исследовательскому и проектно-конструкторскому институту рыбного хозяйства (СеврыбНИИпроект), но не надолго. 15 ноября 1988 года рыбозавод в Крошнозере был включен в состав ПО «Карелрыбпром» на правах производственной единицы. Но так он просуществовал недолго. Как рассказал в карельской прессе журналист Алексей Мосунов, в конце 1990-х годов руководители производственного объединения «Карелрыбпром» захотели продать Сямозерский рыбозавод и обратились с соответственным письмом в Министерство рыбного хозяйства СССР Н. Котляру. Был предложен и покупатель — петрозаводский региональный центр «Карьялан Данко». Получив «добро», «Карьялан Данко» стал владельцем не только завода, но и территории в 16 тысяч га, 33 прудов, автопарка, двух жилых домов. К этому прилагался коллектив из 62 работников-специалистов… Региональный центр тутже провел смену вывесок. Контора стала называться ТОО «Аякс ЛТД», а завод «Крошнозерским». Все свои дела хозяева держали в секрете: люди знать не знали, что их собираются «продать», их просто поставили перед фактом.

Все, что осталось от цеха по выращиванию мальков

Бюрократическо-коммерческие игры за их спинами продолжились. В сентябре 1993 года ТОО «Аякс» было реорганизовано в крошнозерское фермерское хозяйство «Аякс». Фермером стал единственный из оставшихся руководителей ТОО Якимов.

«Как руководил Якимов, видно по сегодняшнему состоянию предприятия – все развалено. Фермер уклонялся от налогов, экономил на зарплате рабочих, распродавал рыбу и технику. В конце концов его деятельностью заинтересовались соответствующие органы. Фермер был привлечен к суду»,

— писал Мосунов.

За время правления Якимова и его предшественников предприятию принесен колоссальный урон — в шесть раз сокращено поголовье маточного стада, осушены 33 пруда, в которых выращивали карпов, в коллективе осталось всего 10 человек.

В 1995 году это почти загубленное хозяйство передали в муниципальную собственность Пряжинского района, на первой же сессии депутаты дали разрешение на его продажу.

Ограмная территория была отведена под раборазводный завод

Таким образом, спустя четверть века с момента успешного старта, в искусственных прудах около Гонганалицы перестал водиться карп. Водоемы превратились в неприглядные болота, а бывший инкубатор запасливый народ разобрал по кирпичикам. Невод бригады рыбаков пылился в сарае.

Хочется надеяться

На какое-то время Сямозерский (Крошнозерский) рыбозавод пропал с радаров, даже в районном архиве не нашлось никаких документов за 1996–2001-й годы. В 2001 году в Министерстве налогов и сборов на учете числилось предприятие ООО «Сямозерский рыбозавод».

В 2004 году было зарегистрировано ООО «Рыбное хозяйство Гонганалицкое». В 2009-м году частное рыбоводческое хозяйство помимо основной задачи – выращивания форели — решило заняться еще и разведением осетров и страусов. Крошнозерцам иногда позволялось посмотреть на гигантских трех рыбин, напоминающих крокодилов. Только местные жители говорят, что они так и не прижились. Владелец решил, что будет выгодно разводить страусов: одно страусиное яйцо стоило по тем деньгам от двух тысяч рублей, не меньше ценилось и мясо экзотической птицы. Но страусы так и не обеспечили взлет предприятия. К сожалению, все восемь экзотических птиц, живших в дощатом сарае, погибли в огне 30 декабря 2009 года.

Садки на Кончезере

В 2019 году в Крошнозеро пришла группа компаний «Рыбхоз Гонганалицкий». Ее офис находится в Санкт-Петербурге, В Крошнозере же обосновалась самая маленькая из этой группы. Как и в советские годы, здесь выращивают радужную форель – от крошечной икринки до взрослой рыбы, только в садках. Есть цех потрошения, оснащенный современным оборудованием, способный перерабатывать до 15 тонн рыбы в сутки. Мальков завозят из Ленинградской области. Несмотря на скромный штат всего из десяти сотрудников, команда «Гонганалицкого» достигает впечатляющих результатов: ежегодно здесь выращивают около пятидесяти тонн радужной форели. Ее поставляют в Санкт-Петербург, Москву и другие города России.

Рыбхоз добросовестно перечисляет налоги в бюджет, оказывает поддержку населению, так, недавно подготовило особый подарок к 90-летию жительнице села Крошнозеро — ветерану рыбного хозяйства.

В последнее время в Карелии наблюдается настоящий форелевый бум. По данным «Карелиястата» за 2025 год, в республике зарегистрированы 140 рыбоводческих и 30 рыболовецких предприятий, 27 — в сфере переработки и консервирования рыбы. Практически половина всей продаваемой в России форели произведена в Карелии.

По объему выпущенной продукции республика вышла на первое место в стране… Но люди, проработавшие всю жизнь в рыбоводстве, с тоской вспоминают прежние времена, и не только потому, что тогда они были моложе и лучше… Им почему-то кажется, что эта отрасль немного сдулась, потеряла масштаб. Советская власть в Карелии задалась целью обеспечить население республики качественной рыбой, и люди занимались рыбоводством, чтобы зарыблять озера и реки, чтобы обеспечить сограждан деликатесной продукцией, чтобы было людям лучше жить, в конце концов, чтобы они были счастливы… Это была благородная цель. Сейчас такой нет: только бизнес и ничего лишнего. Интересы деловых людей на первом месте, интересы работников, их семей во внимание не берутся. Будут ли счастливы крошнозерцы, глядя на магазинные прилавки с красиво упакованной форелью, на покупку которой их бюджета не хватает, будут ли они счастливы, ловя на удочку ершей, окушков и рассказывая своим внукам, что когда-то здесь водились пелядь, карпы, угри… Может, стоит почаще заглядывать в прошлое, где ставили благородные цели.

Материал подготовлен на основе документов из Пряжинского муниципального архива.