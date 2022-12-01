В ЗС РК наказали депутата за недостоверные сведения о доходах

Сегодня на заседании Законодательного собрания Карелии среди прочих был рассмотрен вопрос о наказании для депутатов, предоставивших недостоверные сведения в декларациях о доходах.

Таких было трое: депутат от партии «Новые люди» Владимир Кванин, депутат от партии «Справедливая Россия» Александр Федичев и депутат от партии «Единая Россия» Илья Раковский.

В результате голосования Кванин получил предупреждение (25 за, 1 против), Федичев (11 за, 8 против) и Раковский (5 за, 6 против) остались без наказания.

Напомним, сведения о доходах депутатов и членов их семей за 2021 год вызвали сомнения у прокуратуры. Надзорный орган выявил нарушения в декларациях 10 парламентариев. В ЗС состоялось несколько комиссий по этому вопросу, проходили они в закрытом режиме. В отношении всех депутатов подтвердился факт предоставления неполных сведений, но только в отношении трех депутатов - Раковского, Кванина и Федичева предоставление недостоверной информации носило, с точки зрения членов комиссии, заведомый характер. Окончательное решение о наказании для них было принято 1 декабря.