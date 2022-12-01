Работа ЦУР помогла принять 1000 управленческих решений

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, как отразилась на жизни страны работа Центров управления регионами.



Сеть ЦУР была создана во всех регионах по поручению Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. В Центры управления регионами поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью регионов.



За 2 года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более 1 000 управленческих решений в самых разных сферах – ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство,

– сказал Дмитрий Чернышенко.



К системе мониторинга ЦУР подключено около 6,5 тысяч пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций и более 100 тысяч госпабликов. Ведется работа по подключению к обратной связи коммерческих компаний, оказывающих услуги населению. Уже подключено 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.



Изначальная задача ЦУР – содействие цифровой трансформации регионов России. Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы – от прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах,

– рассказал Владимир Табак, генеральный директор АНО «Диалог Регионы».



АНО «Диалог Регионы» выполняет координацию работы всех 84 ЦУР в стране.

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