В ЗС Карелии разбирались с ростом тарифов

17 марта на заседании комитета ЗС РК по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты заслушали и обсудили информацию правительства о росте коммунальных тарифов и принимаемых мерах по недопущению их резкого роста.

Как известно, с декабря прошлого года было произведено повышение тарифов для населения. Особенно это коснулось тарифов на электроэнергию.

У нас большое количество обращений от граждан к депутатам. Мы собрали все эти обращения и задаваемые людьми вопросы и направили их в правительство Карелии. Теперь надеемся получить ответы,

- сказал председатель парламентского комитета Леонид Лиминчук.

Станислав Хазанович разъяснил, что декабрьское Повышение тарифов связано с принятием постановления Правительства РФ. Во исполнение этого постановления в Карелии был издан региональный Указ, которым установлен верхний предел роста тарифов к уровню ноября 2022 года – это 11,4 процента.

С 1 декабря в среднем рост тарифов в Карелии не превысил 9 процентов. В том числе тариф на тепло вырос на 9 процентов, на воду – 8,7 %, на водоотведение – на 9 %, на вывоз ТКО – 0 %, на электроэнергию – на 8,9 %, на сжиженный газ – на 9 %, на природный газ – на 8,5 %.

Недовольство населения Хазанович объяснил тем, что введение новых тарифов было сделано в самый холодный и темный период, когда объем потребления самый высокий. Исключение, по его мнению, составило электричество. Особенно были затронуты те граждане, которые имеют электрические отопительные системы и двухтарифные приборы учета. Самый большой рост тарифа произошел в ночной тарифной зоне. Это – требование федерального центра по доведению ночного тарифа до 60-80 процентов дневного. При этом, по мнению чиновника, использование дифференцированного тарифа по-прежнему позволяет гражданам существенно экономить при условии соблюдения определенного соотношения расхода электроэнергии в течение суток.

По словам Хазановича деятельность комитета в этом отношении была проверена Федеральной антимонопольной службой. По итогам проверки нарушений не выявлено.

Судя по последовавшим депутатским вопросам и комментариям, они были не вполне удовлетворены объяснениями и представленными цифрами. Депутаты при этом ссылались на возмущение своих избирателей на рост тарифов.

По словам Хазановича, госкомитет анализировал многие счета граждан. В пример привел историю одного домовладельца. Счет за электричество в ноябре 2022 года у него составил около 7 тысяч рублей, а в декабре – более 17 тысяч. В госкомитете проанализировали этот счет и выяснили, что основной рост платежа произошел не из-за повышения тарифа, а за счет того, что в декабре домовладелец существенно нарастил потребление энергии, и к тому же резко изменил структуру дневного и ночного потребления.

Даже с учетом повышения тариф на электроэнергию в Карелии по-прежнему остается одним из самых низких в России. Дешевле электричество стоит только в Хакассии и в Иркутской области,

- сказал Станислав Хазанович.

Комментируя ситуация, председатель парламентского комитета Леонид Лиминчук сказал:

Мы убедились, и проверки это подтвердили, что правительственный комитет действовал правильно, в соответствии с федеральными требованиями. Но. Карелия – слабо газифицированный регион. Почти полвина территории республики – Арктическая зона. Надо задуматься: правильно ли, что к северным регионам для расчета тарифов применяется единая методика ФАС, которая сделана на всю страну? Это несправедливо, это больно бьет по жителям Карелии. И люди получили колоссальный удар по семейным бюджетам! Может, надо сигнализировать в ФАС, чтобы там пересмотрели методику по Карелии и другим северным регионам?

По итогам заседания комитета было решено включить это предложение в протокол и начать работу над обращением в Федеральную антимонопольную службу.

Правительственную информацию депутаты решили принять к сведению.