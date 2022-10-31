В ЖК «Карельский» осталось несколько просторных современных евротрешек

Выбирая планировки для пятого дома ЖК «Карельский», застройщик отдал предпочтение наиболее функциональным вариантам, в которых можно рационально использовать каждый квадратный метр, не жертвуя комфортом.

Так, в пятом доме жилого комплекса есть привлекательная по многим параметрам квартира площадью в 54 квадратных метра. Эта квартира – трехкомнатный евро-формат с двумя отдельными спальнями площадью 11,2 и 10 квадратных метров. Санузел в квартире раздельный, что очень удобно для семей с детьми. Площадь входной зоны более семи метров, а значит, не придется отказываться от шкафа для хранения сезонной одежды.

Квартира при статусе двухкомнатной предлагает полноценный функционал трехкомнатного жилья. Судите сами: площадь кухни-гостиной – 18,5 квадратных метра. Еще три «квадрата» дает примыкающий балкон с панорамным остеклением.

Зонирование кухни-столовой позволяет извлечь максимум пользы. Помимо непосредственной кухонной и обеденной зоны в помещении можно обустроить рабочий кабинет или игровую детскую зону со шведской стенкой, спортивный уголок или личное творческое пространство.

Такой вариант, пожалуй, одно из самых разумных и актуальных предложений на нише квартир для семей с детьми.

Череда новоселий в пятом доме ЖК «Карельский» начнется в первом квартале 2023 года, уже очень скоро. Поэтому приобретение квартиры в этом современном и уютном доме в районе с развитой инфраструктурой – хорошая возможность воспользоваться всеми преимуществами покупки жилья в новостройке без долгих ожиданий переезда.

ЖК «Карельский» расположен на улице Лыжной, на Кукковке. Монолитный жилой комплекс располагает собственными парковками (в том числе – подземными), кладовыми за пределами квартир, детской и спортивной уличной инфраструктурой. Крышные газовые котельные обеспечивают тепло круглый год и снижают расходы на отопление и горячую воду.

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С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф .

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