19 мая 2025, 21:34
В жесткой аварии в Карелии погибла женщина, водители травмированы
В Прионежском районе столкнулись ВАЗ и «Шкода», дорожная полиция устанавливает обстоятельства ДТП
фото пресс-служба ГАИ
Вечером 19 мая в Прионежском районе столкнулись два легковых автомобиля. Один человек не выжил.
По информации дорожной полиции, около 20:00 на третьем километре автодороги Деревянное – Деревянка - Пяжиева Сельга - Пухта автомобиль «Шкода» занесло. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в отечественный автомобиль ВАЗ. Иномарка перевернулась в кювет. В автомобиле ВАЗ сильно повреждена передняя часть. В итоге погибла женщина, находившаяся в отечественном авто. Ей было 47. Оба водителя 43 и 30 лет травмированы. Также травмирован еще один пассажир.
Дорожная полиция разбирается в произошедшем. © «Петрозаводск говорит»