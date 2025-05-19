В жесткой аварии в Карелии погибла женщина, водители травмированы

Вечером 19 мая в Прионежском районе столкнулись два легковых автомобиля. Один человек не выжил.

По информации дорожной полиции, около 20:00 на третьем километре автодороги Деревянное – Деревянка - Пяжиева Сельга - Пухта автомобиль «Шкода» занесло. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в отечественный автомобиль ВАЗ. Иномарка перевернулась в кювет. В автомобиле ВАЗ сильно повреждена передняя часть. В итоге погибла женщина, находившаяся в отечественном авто. Ей было 47. Оба водителя 43 и 30 лет травмированы. Также травмирован еще один пассажир.

Дорожная полиция разбирается в произошедшем. © «Петрозаводск говорит»