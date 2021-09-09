В Запорожье решили судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азов

Отдыхающие на Азовском море этим летом страдали из-за огромного количества медуз. Глава Запорожской области Александр Старух заявил, что виновата Россия, передает УНИАН.

Чиновник полагает, что курортный сезон в регионе провалился именно из-за нашествия медуз. Они разогнали большую часть отдыхающих. А медуз было много потому, что Россия забирает воду для полива из рек и построила Крымский мост.

Дело в том, что пресная вода из Дона и других рек уже несколько лет не поступает в Азовское море. Из-за этого вода там стала слишком соленой.

Кроме обмеления рек ситуацию испортил и Керченский мост. Он нарушил природный ландшафт Черного моря. В результате совокупности этих факторов медузы мигрировали к Азову, считает Старух.

Он предложил подсчитать ущерб в результате проваленного курортного сезона и выставить России счет, а потом судиться. // Фото: TDesigns/Pixabay