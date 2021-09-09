Турция разрешила детям до 12 лет въезжать в страну без ПЦР-теста

При въезде на курорты Турции от детей до 12 лет не будут требовать справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Об этом заявили в МВД страны, передает «Интерфакс».

Детям указанного возраста также не потребуется справка о вакцинации или результаты экспресс-теста на антиген к COVID-19.

Такой порядок власти страны ввели пока что до окончания сентября. Потом требования могут пересмотреть. Ранее в Турцию могли въехать без ПЦР-теста лишь дети до шести лет.

Что касается взрослых туристов и подростков старше 12 лет, им понадобится справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не раньше, чем за трое суток до приезда.

Подойдет для въезда также экспресс-тест на антиген, сделанный не ранее чем за двое суток. От тестирования освободили прошедших полный курс вакцинации не ранее чем за 2 недели до поездки и переболевших коронавирусом со справкой, выданной не более чем за 6 месяцев до въезда. // Фото: Konevi/Pixabay