В южных районах пройдут ливни, в северных – может выпасть снег

По информации Карельского ЦГМС, в ночь с 31 августа на 1 сентября в южных районах Карелии сохранится сильный дождь. Синоптики также предупреждают, что завтра днем осадки кроме юга республики ожидают в восточных районах. Кроме того, они будут сопровождаться порывами ветра северных направлений до 15-20 м/с.

По данным МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть один городской округ и 10 муниципальных районов – Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы.

В четверг, 1 сентября, в северных районах республики температура воздуха ночью опустится до 0,+5°С, и может отмечаться первый снег. Усилится северо-восточный ветер, на берегах и в акватории Белого моря и Онежского озера до 17-21 м/с. Днем ветер ослабнет до 15-17 м/с. Температура воздуха составит от +7 до +9°С. Фото: unsplash.