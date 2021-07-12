В выходные леса в Карелии горели 21 раз

С 9 по 11 июля в карельских лесах зафиксировали 21 новый лесной пожар. Площадь возгорания составила 37 гектаров. Новые очаги были зарегистрированы в Костомукше, Муезерском, Сегежском, Кондопожском, Сортавальском, Лахденпохском, Беломорском, Медвежьегорском, Пряжинском, Калевальском и Суоярвском районах.

Среди предварительных причин бедствий в лесах – человеческий фактор, переход огня от линии ЛЭП, гроза, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

На утро понедельника, 12 июля, в регионе действуют 15 пожаров в лесах Костомукши, в Муезерского, Сегежского, Беломорского, Медвежьегорского, Пряжинского, Калевальского и Суоярвского районах, шесть возгораний находятся в стадии локализации. Тушение лесного пожара в Суоярвском районе продолжается пятые сутки. С начала сезона в Карелии возникло 140 пожаров в лесах на общей площади 1163,7 га. (фото tv2.today)