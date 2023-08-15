В Вяртселя провели флешмоб, посвящённый юбилею группы «Мечел»

Сотрудники Вяртсильского метизного завода (АО «ВМЗ», входит в Группу «Мечел») приняли участие во флешмобе, посвящённом 20-летию Компании.

11 августа 2023 года руководство АО «ВМЗ» организовало фото- и видеосъёмку с использованием квадрокоптера. Металлурги в футболках с юбилейной символикой и воздушными шарами в руках выстроились на футбольном поле в «двадцатку» и сердце.

Вяртсильцы участвуют в юбилейных мероприятиях с начала года. Так, в марте 18 лыжников-любителей состязались в спортивном мероприятии «Лыжная гонка металлургов», которое открыло серию юбилейных событий в Вяртсиля.

В день защиты детей 1 июня дети сотрудников побывали на экскурсии на рабочих местах родителей, после чего приняли участие в чаепитии с развлекательной программой от аниматора.

С мая по июль на ВМЗ провели конкурс «Цветущий ВМЗ». Коллективы приняли активное участие, проявили фантазию при оформлении своих участков.

7 июля металлурги посадили возле заводской проходной аллею из двадцати саженцев голубых елей.

Пять подарочных наборов столовых приборов производства АО «Нытва» разыграли среди сотрудников ВМЗ случайным образом при помощи онлайн-рандомайзера в июле. Счастливчики получили свои призы на праздничном концерте, посвящённом празднованию Дня металлурга. По окончании концерта награждённые поспешили сфотографироваться возле новой фотозоны.

На этом праздничные приятные сюрпризы для вяртсильцев не заканчиваются. До конца года на Вяртсильском метизном заводе проведут конкурс талантов, конкурсы «Мисс ВМЗ» и «Мистер ВМЗ», а для заводских ветеранов будет организована встреча с чаепитием и экскурсия на завод.

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется на внутренний и зарубежные рынки. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.