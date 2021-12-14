В ВОЗ допустили рост числа госпитализаций и смертей из-за омикрона

В мире ожидается рост числа госпитализаций и смертей из-за нового штамма коронавируса омикрон, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей»,

- сказали в ВОЗ.

В организации надеются, что в ближайшие недели будет получена более подробная информация о тяжести нового штамма.

Ранее в Британии сообщили о первом летальном исходе пациента, инфицированного омикроном. Новый штамм коронавируса был обнаружен в конце ноября в Ботсване и ЮАР. (фото pixabay.com, kkolosov)