Журнал Time назвал Илона Маска «Человеком года»

50-летний американский предприниматель, самый богатый человек планеты, основатель компании SpaceX Илон Маск назван «Человеком года» по версии журнала Time, пишет РБК.

«Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из «Хранителей», - охарактеризовал свой выбор журнал.

Маск рассказал, что сам восхищается теми, кто приносит положительный вклад для человечества и делает по-настоящему полезные вещи.

В 2020 году президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, а в 2019 году - экоактивистке Грете Тунберг. (фото ria.ru, Britta Pedersen)