УЕФА провел пережеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Процедуру пришлось провести заново из-за ряда технических ошибок. В организации сослались на неполадки со стороны внешнего провайдера.

В итоге австрийский «Зальцбург» станет соперником мюнхенской «Баварии». «Манчестер Сити» поспорит за выход в следующий этап с лиссабонским «Спортингом». «Бенфика» проведет встречи с «Аяксом». Лондонский «Челси» сыграет против французского «Лилля». Соперником «Манчестер Юнайтед» станет мадридский «Атлетико». «Вильярреал» сыграет с туринским «Ювентусом». «Интер» столкнется с «Ливерпулем», а мадридский «Реал» - с «Пари Сен-Жермен».

Первые матчи плей-офф пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Финал турнира в этом сезоне примет Санкт-Петербург. Фото Getty images