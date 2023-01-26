В восьми городах Карелии на вокзалах действуют услуги сопровождения

В прошлом году на железнодорожном вокзале Петрозаводска более тысячи пассажиров обратились за помощью в Центр содействия мобильности. Большая часть обращений касалась организации сопровождения к кассам, платформам и залам ожидания, а также посадки и высадки из поезда, сообщили в Службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Центр оказывает помощь пассажирам в круглосуточном режиме. Заявки принимаются заранее. Кроме того, подобными услугами в Карелии можно воспользоваться на вокзалах станций Петрозаводск, Медвежья Гора, Сегежа, Суоярви, Надвоицы, Беломорск, Кемь, Лоухи.

Для оказания услуги предусмотрены вспомогательные технические средства – кресла-коляски. // фото: freepik.