Закончен ремонт в поликлинике Госпиталя для ветеранов войн

В Госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске закончен плановый ремонт поликлиники. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Ремонт был начат после возобновления плановой работы медучреждения, являвшегося ковидным стационаром в период наиболее острой фазы пандемии коронавируса. В поликлинике отремонтированы холлы, коридоры, лестничные пролеты, заменено напольное покрытие. Обновили и освещение - оно стало более ярким благодаря новым лампам.

В планах Минздрава ремонт и других помещений госпиталя, в том числе и отделения для медицинской реабилитации. // Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com