В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 4

Завтра, 20 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +2, +4°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1,-6°С, местами на юге до +2°С, днем -1,+4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+2, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже -2+2, пасмурно, небольшой дождь со снегом.

В Сортавале +2, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото smolensk-i.ru