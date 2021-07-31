В воскресенье воздух в Карелии прогреется до плюс 24

Завтра, 1 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +19, +24°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +21, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

В Сортавале до +19, переменная облачность, сильный дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/phtorxp