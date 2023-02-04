В воскресенье в Карелии похолодает до минус 23

Завтра, 5 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, в отдельных районах туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11, -16°С, местами при прояснениях -18, -23°С, днем -6, -11°С, местами до -15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -9-15, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -10-13, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -6-15, пасмурно, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com