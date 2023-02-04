04 февраля 2023, 09:00
Сегодня в Карелии начнет холодать
Небольшие снегопады ожидаются в республике 4 февраля
Сегодня, 4 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха -4,-6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -4, -9°С, местами до -12°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -9-15, преимущественно ясно.
В Сегеже -6-11, переменная облачность, небольшой снег.
В Сортавале -5-8, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com