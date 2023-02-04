Сегодня в Карелии начнет холодать

Сегодня, 4 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха -4,-6°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -4, -9°С, местами до -12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -9-15, преимущественно ясно.

В Сегеже -6-11, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -5-8, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com