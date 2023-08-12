12 августа 2023, 15:56
В воскресенье в Карелии будут дожди, местами грозы
На юге Карелии температура воздуха 13 августа прогреется до 28 градусов
В воскрсенье 13 августа на большей части Карелии сохранится дождливая, но теплая погода.
В республике ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью +11, +16°С, днем +20, +25°С, местами на юге до +28°С.
В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный. Температура ночью +14, +16°С, днем +22,+24°С.
Атмосферное давление будет слабо падать. // Фото: Елена Малишевская.