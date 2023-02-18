18 февраля 2023, 16:47
В воскресенье потеплеет на пару градусов
Прогноз погоды на завтра, 19 февраля
В воскресенье, как обещают метеорологи, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, восточный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7, -12°С, местами до -17°С, днем -5, -10°С.
В Петрозаводске так же - облачно с прояснениями. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный умеренный, ночью порывистый.
Темпераура воздуха ночью -7, -9°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет расти.