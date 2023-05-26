В Великом Новгороде открыт первый набор на обучение ИТ-профессиям

Проект «Школа 21» реализуется Сбером совместно с Правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого. Обучение будет проводиться в новом кампусе школы, который откроется осенью 2023 года. Он будет первым в Северо-Западном федеральном округе и привлечет всех, кто стремится получить образование в сфере информационных технологий.

Северо-Западный федеральный округ считается промышленно-ориентированной территорией с развитой инфраструктурой и преобладанием обрабатывающих отраслей, поэтому спрос на цифровые кадры здесь высокий. «Школа 21» позволит Правительству Новгородской области предоставить жителям возможность получить востребованные знания в ИТ-сфере и повысить уровень цифровизации региона.

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде площадью более 1700 кв.м. предоставит более 190 рабочих мест, что даст возможность поступить на основное обучение 250 участникам. Здание школы будет оснащено современным оборудованием, также здесь предусмотрены удобные зоны для обучения и отдыха.

В условиях цифровизации спрос на ИТ-специалистов в нашем регионе неуклонно растет, поэтому одна из основных задач, которая стоит перед нами – это подготовка профессиональных кадров. В нашем центре подготовки кадров «Школа 21» обучающиеся (взрослые от 18 лет), получат возможность приобрести полноценную профессию по любому из 12 направлений подготовки, а статистика стажировок и трудоустройства выпускников, прошедших 21 модуль, говорит сама за себя!,

- отметил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаил Киблер.

По словам директора «Школы 21» Александра Федякова, это один из серьезных шагов в новую профессию ИТ-специалиста. Обучение проводится на основе методики «равный равному», которая предусматривает индивидуальную и групповую работу над проектами.

Наши участники активно изучают различные ИТ-направления, общаются друг с другом, решают практические задачи, обязательно проходят стажировку и в конце обучения становятся настоящими профессионалами своего дела. Как показывает практика, наши выпускники востребованы на рынке труда, в том числе у компаний – лидеров отраслей экономики. Мы рады, что благодаря нашим совместным усилиям с коллегами из правительства Новгородской области и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого этот путь теперь открыт участникам из Великого Новгорода и других городов Северо-запада,

- рассказал Александр Федяков.

Сотрудничество Сбера и Правительства Новгородской области сегодня охватывает практически все сферы жизни и позволяет реализовывать проекты, которые являются передовыми не только для нашего региона, но и для всей страны. Уже не первый год большое внимание уделяем сфере образования. И мы рады расширять сотрудничество в части подготовки IT кадров. «Школа 21» – уникальный проект, отвечающий вызовам времени,

- сообщил управляющий Новгородским отделением ПАО Сбербанк Игорь Залукаев.