В Олонецком районе готовятся расселить почти 1 300 аварийных квартир

В Олонецком районе продолжается расселение аварийного жилищного фонда. О выполнении этой важной задачи и планах на следующий этап программы по переселению в прямом эфире в рамках проекта «ЦУР объясняет» рассказал Глава Олонецкого муниципального района Вадим Мурый.

Сейчас в районе близится к завершению расселение домов, признанных аварийными до 11 января 2017 года.

Нам по этой программе надо было приобрести 78 квартир. На сегодняшний день остается купить 10 квартир. До 10 июня этого года мы приобретем четыре квартиры, и до конца года приобретем и предоставим гражданам еще шесть квартир,

– сообщил Вадим Мурый.

После 1 января 2017 года в Олонецком районе признаны аварийными 185 домов, это 1 290 квартир, в которых живут 2400 человек. Общая площадь расселения – более 50 тыс. кв. метров.

«Нас ждет более существенная и большая программа», – отметил глава Олонецкого района.

Посмотреть эфир полностью можно по ссылке.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.