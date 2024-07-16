В трагическом ДТП на «Коле» в Карелии погиб мужчина и пострадали дети

В 10 часов утра 15 июля на 747-м километре трассы «Кола» в Сегежском округе произошло трагическое ДТП. В аварии погиб человек, пострадали еще четверо, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, 60-летний водитель автомобиля Renault Kaptur, житель Московской области, при выезде с обочины не убедился в безопасности, в результате чего в его машину сзади врезался автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 32-летней женщины.

В аварии пострадали три пассажира Chevrolet Cruze, в том числе 10-летний и 15-летний дети, а также 57-летняя пассажирка Renault Kaptur. Пожилой водитель Renault Kaptur умер в Сегежской ЦРБ от полученных травм.

Обстоятельства трагедии предстоит установить специалистам. // Фото ГАИ