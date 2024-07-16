Водитель пострадал в жесткой аварии в Петрозаводске

В Петрозаводске днем 15 июля произошло ДТП на Первомайском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент случился у кинотеатра «Калевала» в 17:50. При выезде с прилегающей территории 29-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не пропустил автомобиль Renault Arkana. Произошло столкновение.

В результате аварии водитель Chevrolet Aveo получил травмы. Мужчине было назначено лечение. Обстоятельства ДТП предстоит установить специалистам. // Фото ГАИ