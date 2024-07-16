16 июля 2024, 08:39
Происшествия

Покупка телевизора завершилась обращением в полицию

Жительница Карелии поверила объявлению в соцсети и осталась без денег

В полицию Пудожского района обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина пожаловалась на мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, она нашла в соцсети объявление о продаже телевизора. Условия ее устроили, и женщина перевела продавцу 3000 рублей в качестве предоплаты. На этом общение завершилось - свой товар наша землячка не получила.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция разбирается в ситуации. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H

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Метки: 
пудожский район
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новости Карелии