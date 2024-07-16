Покупка телевизора завершилась обращением в полицию

В полицию Пудожского района обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина пожаловалась на мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, она нашла в соцсети объявление о продаже телевизора. Условия ее устроили, и женщина перевела продавцу 3000 рублей в качестве предоплаты. На этом общение завершилось - свой товар наша землячка не получила.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция разбирается в ситуации. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H