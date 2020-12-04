В Tele2 назначили нового директора петрозаводского филиала

Теле2 сообщила о новом назначении: директором петрозаводского филиала стал Андрей Зыкин.

В сферу ответственности Андрея Зыкина будет входить управление бизнесом мобильного оператора в Карелии, формирование стратегии коммерческого и технического развития компании в регионе. Главной задачей нового руководителя станет усиление рыночных позиций Tele2, поддержание темпов роста финансовых показателей, реализация мер по увеличению абонентской базы.

«Андрей Зыкин проделал большую работу в Карелии. Под его руководством коммерческий департамент в республике достиг хороших результатов. В непростом 2020 году он показал, что может быстро и эффективно реагировать на изменения ситуации на рынке и добиваться поставленных целей. Филиал набрал хороший темп в строительстве инфраструктуры связи, обеспечивает высокое качество работы сети дистрибуции. Уверен, что его управленческий опыт и знания в телекоммуникационной сфере помогут усилить эффективность бизнес-процессов Tele2 в Карелии и вывести филиал на новый уровень развития»

- сообщает Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

Андрей Зыкин окончил филологический факультет Петрозаводского государственного университета, прошел президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в Карельском региональном институте управления, экономики и права ПетрГУ, а также управленческую программу Федерального министерства экономики и технологии Германии.

Карьеру в телекоммуникационной сфере начал в компании МТС в 2004 году. В 2010 году присоединился к команде Tele2: занимал должности руководителя отдела продаж, руководителя отдела абонентского обслуживания. С 2017 года – коммерческий директор петрозаводского филиала. С 2019 года – на позиции исполняющего обязанности директора филиала. При его непосредственном участии регион значительно улучшил финансовые показатели, в частности, увеличил выручку компании. Андрей Зыкин успешно лидировал проекты по развитию сети, ряд коммерческих инициатив и проектов, в том числе запуск стипендиальной программы с карельским филиалом РАНХиГС для укрепления бренда Tele2 как работодателя среди молодых специалистов.

Победил в конкурсе для управленцев «Лидеры Карелии-2019». В 2020 году получил почетную грамоту Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за вклад в развитие инфокоммуникационного комплекса региона.