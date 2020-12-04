Карелия подписала соглашение о сотрудничестве с Вологодской областью

АО «Корпорация развития РК» и АНО «Мой бизнес» Вологодской области подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам опережающей стандартизации, инновационной сертификации, обеспечения безопасности и проведения специальных измерений, получения разрешительных документов на новую продукцию.

Как рассказала руководитель Центра стандартизации, сертификации и испытаний КРРК Олеся Юзвюк, на базе Корпорации развития Республики Карелия при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО (Фонд) действует Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций, одной из задач которого является применение на территории регионов Северо-Западного федерального округа созданных Фондом нормативно-технических инструментов, содействующих формированию высокотехнологичного рынка новой продукции и инновационному развитию малых и средних предприятий.

Вологодская область интересна практическим опытом в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, нацеленной как на традиционные, так и высокотехнологичные секторы экономики. Развитие и внедрение инновационных технологий, создание новых производств требует формирования комплексного нормативно-технического обеспечения.

Региональный центр готов к продуктивному взаимодействию и обмену опытом со всеми заинтересованными участниками инфраструктуры рынка инноваций

- подчеркнула Олеся Юзвюк.

В целях организации взаимодействия и оказания поддержки инновационным предприятиям Вологодской области по вопросам опережающей стандартизации, инновационной сертификации, обеспечения безопасности и проведения специальных измерений, получения разрешительных документов на новую продукцию, между АО «Корпорация развития РК» и АНО «Мой бизнес» Вологодской области подписано соглашение о сотрудничестве, определены приоритетные направления для совместной работы в 2021 году.