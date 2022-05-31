В течение двух дней по федеральной трассе поездки будут затруднены

В ближайшие дни на участке дороги А-137 (автомобильная дорога Р-21 «Кола»-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-граница с Финляндией) временно будет ограничено движение для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба Упрдор «Кола»:

2 июня с 10.00 до 12.00 на участке с 10 по 11 км;

3 июня с 10.00 до 12.00 на участке с 11 по 12 км.

Дорожники предупреждают, что неудобства для водителей связаны с проведением буровзрывных работ, и просят учитывать обстоятельство при планировании поездок. Фото: pixabay.