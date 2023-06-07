В Таиланде совершено покушение на россиянина

В Таиланде неизвестный совершил покушение на россиянина. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, инцидент произошел на острове Пхукет. 44-летний российский ресторатор сидел в своей машине, припаркованной у кафе. В этот момент у автомобилю подъехал мотоцикл, водитель которого несколько раз выстрелил в россиянина из пистолета. Полиция обнаружила в лобовом стекле четыре отверстия от пуль.

Пострадавшего доставили в больницу. Мужчина находится в коме.

Нападавший скрылся, его вещи позже нашли у реки примерно в километре от места покушения. // Фото: unsplash.com