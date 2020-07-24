В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 23

Завтра, 25 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+10, днем +19+21.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +7+12, днем +18+23.

В Костомукше до +18, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +19, ясно.

В Сортавале до +16, пасмурно, дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря.