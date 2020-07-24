Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске в выходные дни

В выходные дни серьезного изменения погоды не ожидается. Температура воздуха будет днем в пределах +20 градусов. Ожидаются дожди и грозы.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска (ЕДДС), которая ссылается на данные прогнозирующих организаций, в ближайшие двое суток погода в карельской столице будет выглядеть следующим образом.

В субботу, 25 июля, ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет от +18 до +20 20 градусов, ветер прогнозируется юго–восточный 4–12 м/с.

В воскресенье, 26 августа, будет ооблачно, пройдет дождь, ожидается гроза, температура воздуха прогнозируется от +16 до +18 градусов, ветер ждем юго–восточный 3 – 10 м/с.

О том, когда же, наконец, потеплее в Карелии читайте здесь.