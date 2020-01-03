03 января 2020, 17:21
В субботу воздух в Карелии прогреется до +4
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 4 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. Слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный порывистый, сильный. Температура воздуха 0-2.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Местами метель. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, сильный. Температура воздуха -1+4, местами до -8.
В Костомукше -1-5, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже +1-4, переменная облачность, небольшой снег.
В Сортавале +2+3, переменная облачность, возможен небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме.