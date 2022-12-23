В субботу в Карелии резко похолодает
Температура в регионе начнет понижаться. В субботу 24 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0, -2, в течение дня понижение до -5, -7, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, ночью по центральным районам местами сильный, на юге ночью мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -6, -11, по юго-востоку 0,-5.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -8, днем -5;
В Кондопоге ночью -7, днем +1;
В Медвежьегорске ночью -7, днем 0;
В Олонце ночью -4, днем 0;
В Пудоже ночью -6, днем +1;
В Сегеже ночью -7, днем -4;
В Сортавале ночью -8, днем -5;
В Суоярви ночью -8, днем -3.
Ранее МЧС региона предупредило о надвигающемся снегопаде. // фото «Петрозаводск говорит»