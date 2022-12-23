В субботу в Карелии резко похолодает

Температура в регионе начнет понижаться. В субботу 24 декабря в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0, -2, в течение дня понижение до -5, -7, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, ночью по центральным районам местами сильный, на юге ночью мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -6, -11, по юго-востоку 0,-5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -8, днем -5;

В Кондопоге ночью -7, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -7, днем 0;

В Олонце ночью -4, днем 0;

В Пудоже ночью -6, днем +1;

В Сегеже ночью -7, днем -4;

В Сортавале ночью -8, днем -5;

В Суоярви ночью -8, днем -3.

Ранее МЧС региона предупредило о надвигающемся снегопаде. // фото «Петрозаводск говорит»