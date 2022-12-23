На смену оттепели в Карелии снова придут морозы

Холодный атмосферный фронт снова пройдет через республику. Это приведет к существенному понижению температуры, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Сегодня, 23 декабря, оттепель еще сохранится на юге региона. Но на севере уже днем будет 0,-5 градусов, а ночью температура понизится до -10. Ожидается снег, в том числе и мокрый местами.

В субботу, 24 декабря, начнется похолодание до -2, -7℃, по северным районам Карелии местами до -15 градусов. Пройдет снег, обстановка на дорогах будет сложной.

В воскресенье, 25 декабря, осадки постепенно прекратятся, но ожидается дальнейшее понижение температуры. Умеренно морозная погода сохранится и в начале рабочей недели. // фото: freepik.com