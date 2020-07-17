В субботу в Карелии потеплеет до плюс 26 градусов

В субботу в карельской столице ощутимо потеплеет. Согласно данным карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Петрозаводске установится переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть переменный слабый. Температура воздуха в ночные часы в пределах +8, +10. Днем +23, +25.

В Карелии в субботу также переменная облачность, без осадков, ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +3. Днем +21, +26.

По прогнозу Гидрометцентра России, ночью в Калевале +13, днем +25;

В Кондопоге ночью +14, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +25;

В Олонце ночью +10, днем +24;

В Пудоже ночью +9, днем +23;

В Сегеже ночью +13, днем +25;

В Сортавале ночью +13, днем +24;

В Суоярви ночью +12, днем +26.