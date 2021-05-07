В субботу в Карелии потеплеет до плюс 13

Завтра, 8 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, -2°С, на севере местами до -5°С, днем +4, +9°С, местами до +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -6, днем +3, переменная облачность, снег с дождем.

В Сегеже ночью -2, днем +3, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +5, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото redomm.ru