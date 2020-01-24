В субботу в Карелии похолодает до -15

Завтра, 25 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха -1-3.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха 0-5, по северным районам -5-10, местами до -15.

В Костомукше -4-8, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -4-7, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале 0-2, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.