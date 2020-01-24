Синоптики рассказали о погоде в Карелии в выходные дни

Сегодня в Петрозаводске температура воздуха будет от -1 до +1 градуса. В последующие двое суток столбик термометра опустится значительно ниже 0 градусов, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС) со ссылкой на прогнозирующие организации Карелии.

В субботу, 25 января, температура воздуха будет от -1 до -3 градусов, ветер ожидается западный, северо-западный 3-9 м/с, пройдет снег.

В воскресенье, 26 января температура воздуха будет от -5 до -8 градусов, ветер ожидается западный, юго-западный 2-7 м/с, пройдет небольшой снег.

Ранее мы сообщали, что аномальное тепло, видимо, не покинет нашу республику в феврале 2020 года. Федеральные синоптики прогнозируют «розовый» февраль. Подробнее здесь.