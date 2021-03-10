В столице Карелии откроют туристский инфоцентр для пенсионеров

Центр социального туризма будет работать в Петрозаводске на проспекте Ленина, в доме №1, сообщает сайт правительства Карелии.

Цель работы данной структуры – информирование целевой аудитории о возможностях туризма для граждан старшего поколения, а также стимулирование пенсионеров на путешествия по Карелии и за ее пределы.

Администрация Петрозаводска уже согласовала передачу помещения на проспекте Ленина под размещение Центра социального туризма.

Некоммерческой организации «Центр развития социального туризма», при поддержке Фонда президентских грантов, с 2018 года реализует в Карелии проект «Доступный туризм для старшего поколения».

Разработаны и протестированы туристические маршруты, доступные для граждан старшего возраста. Для сопровождения и оказания помощи пожилым путешественникам подготовлена первая в России группа волонтеров социального туризма. Во всех районах Карелии проходят презентации туристского потенциала республики, специальных предложений и мер государственной поддержки туризма для пенсионеров.

Постоянное помещение позволит закрепить достигнутые результаты, организовать тесное взаимодействие с «Клубами путешественников» при Советах ветеранов, общественных организациях Петрозаводска и в районах Карелии. Отмечу, что наш проект является первым в России, который направлен на поступательное и комплексное развитие социального туризма – от разработки адаптированных маршрутов и подготовки волонтеров, до постоянного информационного сопровождения общественных организаций пенсионеров по вопросам социального туризма,

– рассказал директор Центра развития социального туризма Максим Кайгородов.

Ожидается, что центр откроет свои двери осенью этого года.

Фото с сайта otdyhpress.ru