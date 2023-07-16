В США турист наткнулся на палатку с мумиями в горах

Шокирующую находку сделал путешественник в кемпинге в районе Скалистых гор в штате Колорадо, сообщает «Лента».

Турист наткнулся на палатку, которая была закрыта изнутри. Открыв ее, он увидел мумию. Мужчина вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили еще несколько тел. Одно было внутри палатки, еще один труп – снаружи. Следов насильственной гибели туристов пока не обнаружили. Личности погибших еще предстоит установить, о пропавших в том районе людях никто не заявлял.

Окружной шериф предположил, что люди погибли прошлой осенью или зимой. Наиболее вероятная причина их смерти – голод вместе с обморожением. // фото freepik.com