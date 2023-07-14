Отравившую 25 детей воспитательницу детского сада казнили в Китае

Бывшую воспитательницу детского сада в городе Цзяоцзо провинции Хэнань в Китае казнили 13 июля. Такое наказание вынес суд, передает ТАСС, ссылаясь на издание «Пэнпай».

Ван Юнь признали виновной в том, что она отравила 25 воспитанников нитритом натрия в марте 2019 года. Женщина добавила опасное вещество в кашу детям, один из них после 10 месяцев лечения умер.

Мотивом злодеяния стал конфликт с коллегой из детсада. Следователи также выяснили, что женщина в 2017 году поссорилась с мужем и подсыпала ему в напиток нитрит натрия. Мужчина получил отравление средней степени тяжести. // фото: www.freepik.com