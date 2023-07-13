Первое издание «Хоббита» с иллюстрациями автора продали за £10 тысяч

В благотворительном магазине в Британии было найдено первое издание «Хоббита» Джона Толкина.

Обнаруженная книга английского писателя является одним из первых 1,5 тысяч экземпляров, напечатанных в 1937 году. В ней есть иллюстрации автора.

Книгу выставили на продажу и сумели выручить за нее более £10 тысяч, пишет газета «Известия». Деньги пожертвовали на исследования рака. // фото Cancer Research UK/«Известия»