13 июля 2023, 15:21
Первое издание «Хоббита» с иллюстрациями автора продали за £10 тысяч
Вырученные деньги ушли на благотворительность
В благотворительном магазине в Британии было найдено первое издание «Хоббита» Джона Толкина.
Обнаруженная книга английского писателя является одним из первых 1,5 тысяч экземпляров, напечатанных в 1937 году. В ней есть иллюстрации автора.
Книгу выставили на продажу и сумели выручить за нее более £10 тысяч, пишет газета «Известия». Деньги пожертвовали на исследования рака. // фото Cancer Research UK/«Известия»